Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи опустился на 0,7%, до 75,96 рубля, курс евро снизился на 0,8% , до 81,99 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41.

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, курс европейской валюты опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.

Ранее Центробанк установил официальные курсы валюты на вторник, 7 апреля. Евро снизился на 3,1 рубля, до 82,63 рубля, доллар упал на 1,32 рубля, до 76,40 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 2,12 рубля, составив 79,20 рубля.

Независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая полагает, что ситуация с рублем по-прежнему остается негативной, что связано как с распространением коронавируса, так и с падением цен на нефть.