ЕЦБ снизил процентные ставки в шестой раз подряд с начала смягчения политики

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставки в шестой раз подряд с момента начала смягчения денежно-кредитной политики, заявила пресс-служба ЕЦБ.

Депозитная ставка снижена до 2,5%, базовая ставка – до 2,65%, а маржинальная кредитная ставка упала до 2,9%. Решение начнет действовать 12 марта этого года.

В ЕЦБ заявили, что большинство показателей базовой инфляции позволяют говорить о том, что она стабилизируется на уровне среднесрочной цели, установленной Советом управляющих на уровне 2%. Рост цен на товары и услуги для внутреннего потребления остается высоким из-за того, что заработные платы и цены в определенных секторах "приспосабливаются к прошлому всплеску инфляции со значительной задержкой", указал регулятор.

По мнению экономистов, ЕЦБ становится трудно соблюдать баланс между необходимостью сдерживать инфляцию и не допустить рецессии в европейской экономике. На фоне туманности перспектив экономики Евросоюза и влияния внешних факторов ЕЦБ может взять паузу в процессе смягчения денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении.

В марте 2024-го Европейский центральный банк установил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии были установлены на уровне 4,5, 4,75 и 4% соответственно.

Между тем США приняли решение ввести таможенные пошлины на все товары из Евросоюза в размере 25%. По словам политика, ЕС был создан, чтобы пользоваться США.