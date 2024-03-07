ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых

Фото: AP Photo/Michael Probst

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых. Это позволило сохранить исторический максимум, сообщается на сайте ЕЦБ.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", – следует из сообщения.

Регулятор принял аналогичное прогнозу опрошенных порталом DailyFX аналитиков решение.

В январе 2024 года Европейский центральный банк также оставил базовую ставку на уровне 4,5% годовых.

Именно в середине сентября 2023-го регулятор принял решение рекордно повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом на тот момент аналитики прогнозировали, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 4,25%.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%