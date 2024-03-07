07 марта, 16:46Экономика
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых
Фото: AP Photo/Michael Probst
Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых. Это позволило сохранить исторический максимум, сообщается на сайте ЕЦБ.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", – следует из сообщения.
Регулятор принял аналогичное прогнозу опрошенных порталом DailyFX аналитиков решение.
В январе 2024 года Европейский центральный банк также оставил базовую ставку на уровне 4,5% годовых.
Именно в середине сентября 2023-го регулятор принял решение рекордно повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом на тот момент аналитики прогнозировали, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 4,25%.
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