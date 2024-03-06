Экономист оценил ограничения Латвии на импорт товаров РФ и Белоруссии

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Латвийские ограничения в отношении импорта из России и Белоруссии делают только хуже Прибалтике. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Максим Чирков.

По его мнению, рынок Латвии для России совсем небольшой, в связи с чем его потеря не сыграет особой роли. Однако прибалты не захотят отказываться от российской и белорусской продукции, считает эксперт. Он напомнил конец 2022 года, когда инфляция в Латвии достигла 25%. Тогда же белорусский президент Александр Лукашенко ввел безвизовый въезд для европейцев, после чего "просто хлынул народ", сказал Чирков.

Он указал, что с начала безвизового въезда в Белоруссию въехали почти миллион человек, из которых 700–800 тысяч составляли жители Литвы и Латвии. Экономист подчеркнул, что люди поехали в республику с разными намерениями, в числе которых было и желание покупать продукты. Чирков предполагает, что в ближайших к прибалтийским странам магазинах РФ и Белоруссии хороший спрос, включая на продукцию длительного хранения.

Ранее латвийское правительство утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу в страну из РФ и Белоруссии, а также третьих стран, если продукция имеет российское или белорусское происхождение. В список запрещенных товаров включили овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, орехи, злаки, корма для животных, муку и гранулы из мяса и субпродуктов, льняное, рапсовое и соевое масла. Постановление вступит в силу 8 марта 2024 года.

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