Американская Colonial Pipeline остановила работу трубопровода из-за утечки топлива – СМИ

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Американская компания Colonial Pipeline из-за утечки приостановила работу трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Из поврежденной трубы Colonial вытекло около 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневых вод на объекте [вблизи города Данвилл]", – приводит агентство слова представителя департамента качества окружающей среды штата Вирджиния Аарона Проктора.

По информации издания, компания планирует возобновить работу трубопровода 7 января.

Как сообщает агентство Reuters, расследованием утечки занимается Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA), входящее в структуру министерства транспорта США.

Ранее сообщалось, что снежная буря, обрушившаяся на Соединенные Штаты в конце декабря, привела к рекордному снижению добычи природного газа в стране. Из-за аномальных холодов топливо замерзло в трубах.

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