Тонны нефтепродуктов вытекли в воду на юге США

Нефтяной танкер и буксир, который транспортировал две баржи с нефтепродуктами, столкнулись в Хьюстонском судоходном канале в Техасе. В итоге в воду вытекли тонны нефтепродуктов, передает CBS News, ссылаясь на заявление береговой охраны США.
От удара одна из барж опрокинулась, а вторая повредилась. При этом в каждой из них было около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.
Пока точных данных о масштабах разлива нет. Сведений о пострадавших не поступало.
Последствия ЧП устраняют сотрудники профильной службы. На место прибыло пожарное судно порта Хьюстон. Привлечены спасатели, которые следят за качеством воздуха.
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