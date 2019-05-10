Тонны нефтепродуктов вытекли в воду на юге США

Фото: twitter.com/CBSNews

Нефтяной танкер и буксир, который транспортировал две баржи с нефтепродуктами, столкнулись в Хьюстонском судоходном канале в Техасе. В итоге в воду вытекли тонны нефтепродуктов, передает CBS News, ссылаясь на заявление береговой охраны США.

От удара одна из барж опрокинулась, а вторая повредилась. При этом в каждой из них было около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.

Пока точных данных о масштабах разлива нет. Сведений о пострадавших не поступало.

Последствия ЧП устраняют сотрудники профильной службы. На место прибыло пожарное судно порта Хьюстон. Привлечены спасатели, которые следят за качеством воздуха.

