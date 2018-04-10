В Саратове из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив нефти

Фото: ТАСС/Zuma/Kim Mincer

В Балаковском районе Саратова в результате аварии на нефтепроводе Куйбышев – Тихорецк произошел разлив нефти. Площадь разлива составила 750 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В результате инцидента была повреждена труба диаметром 820 миллиметров. Сейчас авария локализована. Для сбора загрязненных нефтепродуктов подготовили ангар. На месте работают 52 человека и 17 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшее село – Маянга – находится в 3,5 километра. До реки Большой Иргиз – 1,5 километра.

Нефтепровод принадлежит АО "Транснефть – Приволга – дочернему зависимому обществу ПАО "Транснефть" с головным офисом в Самаре.