Страны Персидского залива обязались выделить 1,6 млрд долларов на восстановление Газы

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Лидеры стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обязались дополнительно выделить более 1,6 миллиарда долларов на восстановление сектора Газа. Это следует из опубликованного на сайте организации заявления.

Заявление было выпущено по итогам саммита в Дохе. Средства будут выделены в рамках программы по восстановлению Газы, созданной в 2009 году.

До этого власти сектора Газа заявили, что в период временного перемирия с Израилем анклав получил до 1% от всего объема необходимой помощи. В связи с этим власти региона призвали Ближневосточное агентство ООН оказать помощь палестинским беженцам и возобновить работу в Газе.

В свою очередь, в организации заявили, что спустя несколько часов после окончания перемирия в Газе погибли и были ранены множество человек. На фоне этого в ООН призвали сохранить прогресс, достигнутый по вопросу поставок гуманитарной помощи, и преумножить его.

