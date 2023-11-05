Росрыболовство ожидает снижения цен на красную икру и горбушу

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Объемы добычи рыбы создают предпосылки для снижения цен на горбушу. Росрыболовство также ждет снижения цен на красную икру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

Как отметил Шестаков, с точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины есть предпосылки для того, чтобы горбуша снизилась в цене. Глава Росрыболовства уточнил, что рыбы в стране действительно много. Теперь стоит надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.

"У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", – подчеркнул Шестаков.

Сообщается, что в 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в 2021 году – около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.

Ранее в Рыбном союзе отметили, что причин для роста цен на красную рыбу в России нет. В союзе отметили, что в период с января по июль 2023 года импорт лососей и форели увеличился на 12% год к году, до 48 тысяч тонн. Кроме того, стало больше поставок форели из Турции и семги из Чили. Уточняется, что эту рыбу привозят по меньшей стоимости, чем годом ранее.