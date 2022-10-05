Курс евро превысил 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 58 рублей впервые с 26 сентября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:39 по московскому времени европейская валюта подорожала на 1,52 рубля, до 57,92 рубля. При этом минутами ранее евро вырос до 58,035 рубля.

В то время как курс доллара вырос на 27 копеек и достиг отметки в 59,22 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

По его словам, общее состояние национальной экономики оказывает значительное влияние на курс любой валюты. Эксперт отметил прочность и устойчивость экономики Соединенных Штатов в отличие от европейской, которая в настоящее время "раздавлена и расплющена".



Эксперт рассказал о ситуации на рынке финансов в РФ

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