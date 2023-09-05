Инвестстратег дал пять советов начинающим инвесторам

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В инвестиции нельзя вкладывать последние сбережения. Пять советов по инвестированию дал инвестстратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, пишет "Газета.ру".

"Первое правило – иметь финансовую подушку. Она позволит не снижать качества жизни в период возможных форс-мажоров, и держать ее лучше "под рукой" – в наличных, на депозитах", – отметил эксперт.

Следующим правилом Бахтин назвал определение цели вложений. Благодаря этому процесс инвестиций станет осознанней. Кроме того, для цели необходимо установить примерный срок. Он привел пример приобретения участка земли через три года. Эксперт подчеркнул, что от цели, срока, суммы изначальных вложений, основной валюты инвестиций и риск-профиля зависит состав инструментов в портфеле инвестора. Если цель долгосрочная – накопления на будущую пенсию, в составе портфеля будут заметно превалировать акции как лучшие генераторы доходности, добавил эксперт.

Третьим правилом является регулярное инвестирование, заявил Бахтин. Он считает, что инвестиции любят дисциплину и системный подход. Эксперт порекомендовал сразу определиться, сколько человек готов направлять на ежемесячные инвестирования, например 10–20% от дохода. Четвертый совет – диверсификация, то есть распределение вложений не только по видам активов, но и по валютному принципу.

"Для тех, кто зарабатывает и расходует преимущественно в рублях, оптимальной долей сбережений в валюте и валютных инструментах будет 30–40%. Такой подход позволяет минимизировать потери из-за курсовой волатильности", – сказал Бахтин.

Пятое правило успешного инвестирования – не пренебрегать помощью профессионалов. Эксперты определяют риск-профиль и помогут составить личный финансовый план – дорожную карту вашего движения к финансовой цели.

По данным Московской биржи, активы россиян на брокерских счетах выросли до 8 триллионов рублей по итогам апреля – июня 2023 года, что на 14% больше показателя первого квартала.

В середине августа аналитики выяснили, что почти треть россиян (29%) заявили, что начали в этом году зарабатывать больше по сравнению с прошлым годом.



Эксперты заявили, что у 68% опрошенных россиян основным источником увеличения дохода стало повышение зарплаты, 18% участников опроса начали подрабатывать для улучшения своего финансового положения. Премию в качестве увеличения дохода назвали 15%, на инвестиции как источник дополнительных средств указали 3%.