ЦБ РФ планирует продлить в сентябре ограничения на операции с валютой

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Банк России планирует продлить в сентябре ограничения на операции с наличной валютой, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял и это нужно иметь в виду.

"Поэтому в том числе мы планируем продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября", – пояснила она.

Весной Центробанк РФ продлил до 9 сентября текущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты, однако сохранил все действующие лимиты на выдачу средств гражданам и юридическим лицам.

Для банков также продлили на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче средств со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно будет получить в рублях.

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