"Сбер" 6 августа повысит ипотечные ставки

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Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальная ставка теперь составит 20%. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает РИА Новости.

"С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", – указано в сообщении.

Минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20% при условиях применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса Юридической проверки, акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. На первичном рынке при выполнении тех же условий минимальный размер процентной ставки составит 20,3%.

По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.

1 августа IT-ипотеку продлили до 2030 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до девяти миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Позже Минцифры РФ опровергло информацию о якобы невозможности уволиться из компании без погашения IT-ипотеки. Там уточнили, что можно переходить в другие отраслевые компании на протяжении всего срока ипотеки неограниченное число раз. Однако работать в отрасли нужно на протяжении действия кредитного договора.