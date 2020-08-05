Цена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель. Подобного значения она достигла впервые с 6 марта, приводит РИА Новости данные торгов.

По состоянию на 11:45 по московскому времени, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,46%. Она достигла 45,08 доллара за баррель. При этом в среду сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали до 42,33 доллара за баррель.

В марте РФ и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. На фоне этого в нефтяной отрасли возник кризис. В дальнейшем ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году. По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два–три года.