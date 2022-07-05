Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 62 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:38 по московскому времени курс американской валюты вырос на 6,79 рубля и составил 62,03 рубля. Такой показатель наблюдается впервые с 3 июня.

Курс евро, в свою очередь, поднялся до 63,81 рубля, увеличившись на 6,06 рубля.

Ранее аналитики "Ренессанс Капитала" спрогнозировали курс рубля в 2023 году в зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран. Консенсус-прогноз рынка составляет около 110 долларов за баррель в среднем в 2022 и около 100 долларов за баррель в среднем в 2023 году.