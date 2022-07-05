Курс евро на бирже превысил 64 рубля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 64 рублей впервые с 8 июня, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 16:16 по московскому времени рост евро составил 10,17%, до 63,67 рубля, курс доллара поднялся на 11,67%, достигнув отметки в 61,63 рубля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство РФ предпринимает необходимые шаги для стимулирования импорта в целях стабилизации курса национальной валюты, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, кабмин нацелен на дальнейшее увеличение объемов импорта, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами. Также он отметил, что Минфин больше не может покупать некоторые иностранные валюты на нефтегазовые сверхдоходы в рамках установленного бюджетного правила.

