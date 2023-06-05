Турция повысит плату за проход через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

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Турция с 1 июля увеличит плату за проходы cудов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Об этом со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры страны сообщает издание Aydinlik.

Предполагается, что из-за повышения платы, проход судов через проливы принесет Турции 900 миллионов долларов в 2023 году. В прошлом году доход от прохода судов составлял примерно 160–170 миллионов долларов.

Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов. В октябре прошлого года власти Турции увеличили плату сразу в пять раз, отвязав цену золотого франка от фиксированного значения в 0,8 доллара.

Ранее сообщалось, что после своего переизбрания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил почти весь состав правительства. На своих постах остались лишь глава Минздрава и глава Минкульта страны.



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