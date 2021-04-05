Эксперт оценил идею включить нагреваемый табак в техрегламент

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Эксперт по табачной промышленности Вадим Желнин заявил радиостанции "Комсомольская правда", что считает необходимым включение нагреваемого табака в отраслевой техрегламент ЕАЭС.

Ранее над данным вопросом задумались власти России и Казахстана. Под угрозу ставится производство стиков для IQOS и Glo.

"Если еще, например, три года назад не было достаточных данных, достаточного опыта по поводу того, какие требования выставить, то сегодня накоплен опыт, и это совершенно логично, разумно, цивилизованно", – отметил он.

Желнин также считает, что определенные требования должны предъявляться к любому продукту, который продается на потребительском рынке.

По его словам, цена на продукты с нагреваемым табаком и ассортимент также будут зависеть от вписанных в регламент требований.

Ранее эксперт рассказал о новых правилах продажи заменителей сигарет в 2021 году.