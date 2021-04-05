На Украине сообщили о сокращении транзита газа из России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Транзит газа из России через территорию Украины постепенно сокращается. Об этом предупредил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Спикер заявил, что Киеву не стоит допускать завершения строительства "Северного потока – 2".

"Транзит газа по Украине – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", – объяснил Макогон в Facebook.

По данным пресс-службы оператора, транзит газа в Европу через Украину в феврале сократился на 25% по сравнению с январем и составил 2,91 миллиарда кубометров.

Макогон объяснил, что после запуска "Турецкого потока" транзит газа в Турцию, Грецию и Болгарию полностью был переведен на новые газопроводы.

"А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", – добавил Макогон.

В данный момент транзит российского газа через территорию Украины осуществляется только для Молдавии. В случае, если "Турецкий поток" продолжат через Болгарию и Сербию, на этот газопровод будет переведен транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", – заключил Макогон.

31 декабря 2019 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.