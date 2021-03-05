Цена нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с января 2020 года

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Цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,58%, достигнув 69,13 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что такой рост продемонстрирован впервые с января 2020 года.

В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 3,4% – до 65,76 доллара за баррель.

Ранее эксперт по энергетике прокомментировал ситуацию с ценами на нефть. Он рассказал, что их повышение связано с договоренностью ОПЕК+ о том, что Саудовская Аравия не станет в ближайшее время снимать добровольное ограничение в 1 миллион баррелей в сутки.