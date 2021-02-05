Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты

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Минсельхоз не видит оснований для скачкообразного роста цен на продовольствие в России, ситуация на рынке соответствует сезонным особенностям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", – говорится в сообщении.

Там отметили, что цены на фрукты и овощи будут постепенно снижаться по мере поступления нового урожая и уменьшения доли импорта.

"Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке", – пояснили в министерстве.

Ранее в Росстате сообщили, что в России с 26 января по 1 февраля ускорился рост цен на огурцы с 2,4 до 6,9%. Уточнялось, что средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечался рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%).