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Москва 24

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Экономика

10:30

ЦБ выявил новую схему работы "черных кредиторов"

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк выявил новую схему работы "черных кредиторов", сообщает "Российская газета".

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка растет, и, соответственно, задолженность увеличивается. Через какое-то время кредитор подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Он подчеркнул, что решения могут выноситься в пользу "черных кредиторов", даже несмотря на то, что закон запретил взыскание задолженности в их пользу. Как разъяснил Лях, многие граждане просто не знают о новой норме, защищающей их права. Кроме того, нужно еще доказать, что кредитор "черный".

Летом прошлого года в России изменились правила выдачи микрокредитов. При выдаче потребительских кредитов ежедневная процентная ставка ограничивается 1%. Эксперты считают, что теперь популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными.

Ожидается, что больше других от этих изменений пострадают микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК). Снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы займа.

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