ЦБ выявил новую схему работы "черных кредиторов"

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Центробанк выявил новую схему работы "черных кредиторов", сообщает "Российская газета".

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка растет, и, соответственно, задолженность увеличивается. Через какое-то время кредитор подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Он подчеркнул, что решения могут выноситься в пользу "черных кредиторов", даже несмотря на то, что закон запретил взыскание задолженности в их пользу. Как разъяснил Лях, многие граждане просто не знают о новой норме, защищающей их права. Кроме того, нужно еще доказать, что кредитор "черный".

Летом прошлого года в России изменились правила выдачи микрокредитов. При выдаче потребительских кредитов ежедневная процентная ставка ограничивается 1%. Эксперты считают, что теперь популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными.

Ожидается, что больше других от этих изменений пострадают микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК). Снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы займа.