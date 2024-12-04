Центробанк выпустил в обращение монету "Год семьи"

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Центральный банк России заявил о выпуске в обращение памятной монеты в "Год семьи". Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Она будет серебряной, а ее номинальная стоимость составит 3 рубля. Как уточнили в пресс-службе, приобрести ее можно будет в АО "Гознак" и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении.

Ранее регулятор выпустил инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 200 рублей и 10 тысяч рублей. По данным ЦБ, монета первым номиналом изготовлена тиражом до 100 тысяч штук. Она содержит 31,1 грамма золота 999-й пробы. Тираж монеты номиналом 10 тысяч рублей составляет до 100 штук. Монета содержит 1 000 граммов золота указанной пробы.

До этого в обращении появились памятные монеты "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей. Первая монета сделана из серебра, вторая и третья – из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

