ЦБ РФ выпустит в обращение золотые монеты "Георгий Победоносец"

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Центробанк России 2 декабря выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 200 рублей и 10 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе регулятора на сайте.

По данным ЦБ, монета номиналом 200 рублей изготовлена тиражом до 100 тысяч штук. Она содержит 31,1 грамма золота 999-й пробы. Тираж монеты номиналом 10 тысяч рублей составляет до 100 штук. Монета содержит 1 000 граммов золота указанной пробы.

На оборотной стороне обеих монет находится рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На лицевой стороне монеты номиналом 10 тысяч рублей указан ее порядковый номер.

Ранее ЦБ выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей. Первая монета сделана из серебра, вторая и третья – из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева выразила радость, что Банк России решил увековечить знаменитого персонажа отечественной анимации.