В ГД предложили маркировать продукты из насекомых

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Олег Леонов отправил в Роспотребнадзор запрос с инициативой маркировать продукты, содержащие насекомых. Этот документ имеется в распоряжении Агентства "Москва".

"Ряд граждан по этическим, религиозным или иным причинам не хотели бы приобретать пищевую продукцию с наличием веществ из насекомых, даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих безопасность такой продукции для жизни и здоровья человека", – говорится в запросе.

Леонов предложил ввести обязательные эмблемы для пищевой продукции, которую получили с использованием насекомых. По его словам, сделать это можно по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО".

С 26 июня 2020 года маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь знак "ГМО".

Кроме того, в России и в Евразийском экономическом союзе продукцию с использованием насекомых могут отнести к категории "пищевая продукция нового вида" и продаваться после государственной регистрации, уточнил Леонов.

Если такая пищевая продукция получит госрегистрацию, то покупатели будут ее приобретать без специального знака на упаковке о наличии в ней насекомых или веществ, полученных из них, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что новосибирская компания "Энтопротеин", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", намерена к 2025 году запустить в РФ производство высокобелковой муки и кормов из сверчков.

По словам гендиректора компании Евгения Демидова, поставлять продукцию компания планирует как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Он отметил, что продукт актуален в условиях, когда обычное сельское хозяйство уже с трудом удовлетворяет потребности человечества.

В магазинах Москвы могут появиться продукты, в составе которых будут насекомые