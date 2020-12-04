Курс евро упал ниже 90 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро ускорил снижение до 0,5% к закрытию предыдущей сессии и достигал 89,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:51.

В последний раз курс евро находился ниже 90 рублей 26 ноября.

По данным на 15:24, в моменте курс доллара достигал 73,94 рубля. По отношению к российской валюте он снизился на 0,68%.

Последний раз валютные показатели ниже 74 рублей наблюдались 2 сентября 2020 года.

Экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар. Его коллега Михаил Делягин объяснил, что это произойдет из-за ослабления американской валюты.