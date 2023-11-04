Кабмин поручил ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские власти дали поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить необоснованный рост цен на строительные материалы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

Хуснуллин отметил, что в правительстве РФ обсудили увеличение стоимости строительных материалов. Власти видят, что опять в цене выросли цемент, арматура, трубы.

"Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать", – передает ТАСС слова Хуснуллина.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщал, что кабмин планирует не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции в этом и следующем годах. Как утверждал Новак, важно, чтобы эти цены сохранились и для мелкооптовой отрасли, поскольку продукция приобретается уже не на бирже, а на нефтебазах.



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