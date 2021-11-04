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Экономика

00:49

Сбербанк продает дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

экономика

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Андреев

Сбербанк принял решение продать дочерние банки в Центральной и Восточной Европе. Было подписано соответствующее соглашение, информирует пресс-служба банка.

"3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.)", – утверждается на официальном сайте банка.

Известно, что совокупные активы дочерних банков составляют 7,329 миллиарда евро. В ближайшее время сделка должна получить согласование от локальных и международных регуляторов, а также антимонопольных ведомств.

"Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", – заявили в пресс-службе.

В банке пояснили, что решение о сокращении присутствия в Центральной и Восточной Европе было принято для концентрации внимания на приоритетных рынках и исследования новых бизнес-моделей.

Уточняется, что покупателем стал сербский холдинг MK Group, в который входит AIK Banka. Актив стремится расширить свое присутствие в регионе Юго-Восточной Европы.

Планируется, что сумма сделки составит около 500 миллионов евро. В Сбербанке ожидают нейтральный финансовый результат от продажи.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

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