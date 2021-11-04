Сбербанк продает дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Андреев
Сбербанк принял решение продать дочерние банки в Центральной и Восточной Европе. Было подписано соответствующее соглашение, информирует пресс-служба банка.
"3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.)", – утверждается на официальном сайте банка.
Известно, что совокупные активы дочерних банков составляют 7,329 миллиарда евро. В ближайшее время сделка должна получить согласование от локальных и международных регуляторов, а также антимонопольных ведомств.
"Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", – заявили в пресс-службе.
В банке пояснили, что решение о сокращении присутствия в Центральной и Восточной Европе было принято для концентрации внимания на приоритетных рынках и исследования новых бизнес-моделей.
Уточняется, что покупателем стал сербский холдинг MK Group, в который входит AIK Banka. Актив стремится расширить свое присутствие в регионе Юго-Восточной Европы.
Планируется, что сумма сделки составит около 500 миллионов евро. В Сбербанке ожидают нейтральный финансовый результат от продажи.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: