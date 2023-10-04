Во "Вкусно – и точка" подняли цены на бургеры

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Цена на бургеры в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" с 1 октября выросла на 10%. Это произошло из-за аналогичного повышения ставки НДС. При этом повышения стоимости других позиций в меню не планируется, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Согласно письму Федеральной налоговой службы, налог на бургеры вырос с 10 до 20%.

"Учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, то есть на разницу между старой и новой ставкой НДС", – отмечает пресс-служба сети ресторанов.

Ранее владелец компании Александр Говор рассказал, что американская компания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства. По его словам, выбор пал на него не просто так – с 2015 года он был партнером-франчайзи McDonald’s.

Еще 50 ресторанов "Вкусно – и точка" откроют в России до конца 2023 года