Во "Вкусно – и точка" заявили, что McDonald's рассчитывал вернуться в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская компания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александра Говора.

В издании напомнили, что McDonald's продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал Говор, который с 2015 года был партнером – франчайзи McDonald’s – его компания управляла 25 ресторанами в Сибири.

"У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. <...> Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой?" – поделился предприниматель.

По его словам, в компании хотели быть уверенными, что бизнес "не развалится". Говор также заявил, что пообещал представителям McDonald's, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. Помимо этого, в рамках сделки предусмотрена опция возвращения бизнеса компании.

В таком случае, объяснил бизнесмен, компания будет его выкупать за вложенные Говором деньги. При этом они договорились, что российский предприниматель будет первым претендентом на мастер-франчайзи.

Говор при этом выразил сомнение, что McDonald’s вернется в страну в прежнем формате. По его мнению, корпорация вряд ли будет управлять в таком случае ресторанами. В большинстве стран предприятия работают по франшизе, Россия была исключением, подчеркнул он.

Предприниматель сообщил, что в случае возвращения компании, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут ему, и он будет работать, как раньше, но уже не только в Сибири, а по всей стране. Говор добавил, что его "никто не обидел, не обокрал".

Он подчеркнул, что ему будут обязаны вернуть все, что он вложит. Речь идет о финском производителе пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki, логистической компании Havi Logistics и проектах с "Мираторгом".

Об окончательном уходе с российского рынка компания McDonald's объявила 16 мая 2022 года. Первые 15 ресторанов нового McDonald's, который получил название ""Вкусно – и точка", открылись в Москве и Подмосковье 12 июня 2022 года.

Недавно появилась информация, что "Вкусно – и точка" готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится напротив Благовещенска, на другом берегу Амура. Запрос из Китая пришел из-за того, что в этом городе нет McDonald’s, поскольку логистика не дотягивает до этих регионов, поделился Говор.

"Вкусно – и точка" поднимет цены почти на все меню