04 сентября, 08:38Экономика
Во "Вкусно – и точка" заявили, что McDonald's рассчитывал вернуться в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американская компания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александра Говора.
В издании напомнили, что McDonald's продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал Говор, который с 2015 года был партнером – франчайзи McDonald’s – его компания управляла 25 ресторанами в Сибири.
"У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. <...> Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой?" – поделился предприниматель.
По его словам, в компании хотели быть уверенными, что бизнес "не развалится". Говор также заявил, что пообещал представителям McDonald's, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. Помимо этого, в рамках сделки предусмотрена опция возвращения бизнеса компании.
В таком случае, объяснил бизнесмен, компания будет его выкупать за вложенные Говором деньги. При этом они договорились, что российский предприниматель будет первым претендентом на мастер-франчайзи.
Говор при этом выразил сомнение, что McDonald’s вернется в страну в прежнем формате. По его мнению, корпорация вряд ли будет управлять в таком случае ресторанами. В большинстве стран предприятия работают по франшизе, Россия была исключением, подчеркнул он.
Предприниматель сообщил, что в случае возвращения компании, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут ему, и он будет работать, как раньше, но уже не только в Сибири, а по всей стране. Говор добавил, что его "никто не обидел, не обокрал".
Он подчеркнул, что ему будут обязаны вернуть все, что он вложит. Речь идет о финском производителе пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki, логистической компании Havi Logistics и проектах с "Мираторгом".
Об окончательном уходе с российского рынка компания McDonald's объявила 16 мая 2022 года. Первые 15 ресторанов нового McDonald's, который получил название ""Вкусно – и точка", открылись в Москве и Подмосковье 12 июня 2022 года.
Недавно появилась информация, что "Вкусно – и точка" готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится напротив Благовещенска, на другом берегу Амура. Запрос из Китая пришел из-за того, что в этом городе нет McDonald’s, поскольку логистика не дотягивает до этих регионов, поделился Говор.
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