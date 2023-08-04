Россиянам рассказали о преимуществах и недостатках рассрочки

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Чтобы приобрести какую-то вещь, которая нужна сейчас, но денег на нее нет, люди обычно прибегают к кредиту или рассрочке. Причем последняя не всегда выгоднее. О преимуществах и недостатках обоих вариантов в беседе с "Газетой.ру" рассказал бизнес-консультант Валерий Скляр.

Он уточнил, что фактически рассрочка является беспроцентным кредитом. Причем иногда ее предоставляют не банки, а сами магазины. С одной стороны, для ее получения к покупателю предъявляется меньше требований, не нужно платить проценты, с другой – выдается она только на определенные товары, требует первоначального взноса, а максимальный срок погашения обычно не превышает двух лет.

Кроме того, иногда рассрочка может обойтись покупателю дороже, чем кредит. Дело в том, что продавцы завышают цены на попадающие в такие программы товары и нередко навязывают дополнительные услуги, например страховку.

"В итоге можно заплатить гораздо больше, чем предполагалось. Поэтому в любом случае, подписывая договор, обязательно обращайте внимание на детали, и особенно – на информацию, указанную мелким шрифтом в сносках", – отметил Скляр.

Ранее основатель финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал, что может стать причиной отказа в выдаче кредита. Среди них, например, неподтвержденный доход и высокая долговая нагрузка. Хуже всего банки воспринимают заемщиков, которые регулярно допускают просрочки по платежам на крупные суммы.

