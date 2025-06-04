Несоответствия в мясе из Латинской Америки зафиксировали в РФ

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В РФ выявили несоответствия в мясе, которое поставляется из Латинской Америки. Об этом Россельхознадзор заявил на своем сайте.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что это было выявлено в рамках лабораторных исследований поступающей на территорию России мясной продукции из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Эксперты обнаружили в образцах мяса ивермектин, сальмонеллу и листерию.

Из-за этого Россельхознадзор применил соответствующие меры к нарушившим предприятиям-производителям. В ближайшее время надзорное ведомство намерено провести переговоры с Аргентиной и Бразилией.

Ранее сообщалось, что в сыре российского производителя "Сыр Стародубский" было обнаружено содержание лекарства клозантел, приводящего к слепоте. Россельхознадзор заявлял, что препарат, применяемый в ветеринарии для лечения рогатого скота, очень опасен для человека. В надзорном ведомстве уточнили, что лекарство попало в сыр из-за того, что производительно не дождался полного выведения препарата из организма животных.