На форуме в Китае Москва презентовала исследование "Тренды развития городов мира"

Фото: комплекс экономической политики Москвы

Москва представила свое исследование "Тренды развития городов мира" в рамках международного форума "Лидеры мысли" в китайском Гуанчжоу. Результаты анализа присутствующим на мероприятии озвучила заммэра Мария Багреева.

В своей речи она обратила внимание на стремительное изменение мира. В частности, вице-мэр сослалась на данные ООН, согласно которым на сегодняшний день в городах проживает более половины населения планеты, а к 2050 году этот показатель может достичь 66%.

При этом города производят около 80% мирового ВВП, продолжила она, подчеркнув, что это не только делает их центрами жизни, но и стимулирует экономический рост.

"Москва – один из ведущих мегаполисов и вторая городская экономика мира. Находясь в числе лидеров, мы стремимся не останавливаться на достигнутом, постоянно ищем новые решения, делающие жизнь города лучше, а его экономику – еще сильнее. Поэтому понимание тенденций городского развития становится как никогда важным", – отметила Багреева.

В основе представленного исследования лежит анализ 20 международных публикаций, научных работ и статей, а также рыночных и тематических обзоров, баз данных, официальных сайтов городов и других источников. Более того, столичные специалисты опирались на 40 интервью с экспертами из Китая, США, Канады, Бельгии, Сингапура и России.

Благодаря такой базе удалось выделить 14 ключевых тенденций, которые были сгруппированы по 4 направлениям: демографические изменения, технологическое развитие, климатическая повестка и смена ценностей. Вместе с тем исследование включает 100 кейсов из 61 города по всему миру, показывающих, как решаются современные урбанистические проблемы.

Багреева уточнила, что аналитические исследования, проводимые в Москве, представляют собой инструменты самоанализа, которые помогают столице и другим городам оценить свою деятельность в определенных областях и задать направления для дальнейшего развития.

Результаты работы показали, что развитие Москвы уже идет в ногу с современными трендами. Например, в ответ на демографические проблемы реализуются программы, направленные на содействие занятости и активное долголетие. Также реализуются инициативы, способствующие созданию инклюзивной среды.

В свою очередь, в технологической области развивается инновационная экосистема и происходит цифровизация городских процессов. Причем все городские решения учитывают климатические изменения.

Участники форума дали высокую оценку презентации исследования. Исполнительный директор Института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю подчеркнул, что исследование дает "точную и глубокую картину вызовов", с которыми сталкиваются города по всему миру.

"Это не просто аналитика, а практический инструмент, который поможет выстроить устойчивую городскую политику", – отметил он.

В ходе визита делегации комплекса экономической политики Москвы в Китай также состоялась рабочая встреча Багреевой с заместителем генерального секретаря Народного правительства Гуанчжоу Хуаном Гуанли. Он подчеркнул важность развития сотрудничества и обмена опытом между городами.

Стороны обсудили стратегические приоритеты развития городов и договорились усилить взаимодействие экспертов и практиков.

Международный форум "Лидеры мысли" проводится в Гуанчжоу каждые два года с 2014-го. Организаторами форума выступают Институт городских инноваций Гуанчжоу и Всемирная ассоциация крупнейших городов "Метрополис".

В начале мая Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого российский лидер заявил, что Россия и Китай развивают свои отношения во благо народов двух стран. Эти отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер, указал президент.

