Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия в апреле стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией, передает РИА Новости.

"Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля текущего года всего лишь один раз – в июне 2018 года, когда она составила 0,42%", – отмечается в сообщении.

В России цены снизились в годовом выражении на 0,22%.

Наименьшая инфляция среди стран Европы наблюдается в Швейцарии, там цена выросли на продукты на 5,4%, в Белоруссии – на 6,1%, на Кипре – 6,7% и в Албании – 9,6%.

Наиболее высокой отметкой в продуктовой инфляции в апреле является снижение с 45% до 39% в Венгрии. В Словакии снизилось с 25,4% до 20%. В Эстонии составляет 23,4%, Сербии – 23,1%, Украине – 22,2%, Литве – 21,9% и Латвии – 20,2%.

В большинстве стран Европы рост цен на продукты замедлился. Сильнее всего это ощущают граждане Чехии, Боснии и Герцеговины. В этих странах инфляция снизилась на 6,2%.

Ранее сообщалось, что продление зерновой сделки может нормализовать продовольственную инфляцию в мире.

Уточняется, что продление сделки до середины июля повлияло на цены сельскохозяйственной продукции, а именно сдержало их.



Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца