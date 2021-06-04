Курс доллара опустился ниже 73 руб впервые с 7 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты ускорил снижение до 0,41% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 72,94 рубля.

В последний раз доллар находился на уровне ниже 73 рублей 7 мая текущего года.

Ранее рубль отреагировал краткосрочным ростом к доллару и евро, после того как Минфин принял решение избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния.

В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов.

По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать по максимально низкому курсу.