В центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Золотой запас Эстонии составляет лишь 256 килограмм металла, а в центробанке страны хранится всего один слиток, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на главу отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.
При этом чистота 11-килограммового монолита недостаточна для реализации на финансовых рынках. Слиток оценивается в полмиллиона евро, и, по словам специалистов, его вполне можно назвать "музейным экспонатом".
По словам Филипоцци, скромность золотого запаса объясняется тем, что после выхода из состава СССР Эстония продала часть драгоценного метала.
Отмечается также, что золотой запас республики "в целях безопасности" хранится в иностранных банках. Такое решение приняли еще во времена первой независимости страны.
Как уточняет портал Trading Economics, по золотому запасу Эстония находится на предпоследнем месте среди европейских стран, уступая лишь Мальте, у которой 90 килограмм в копилке. В других прибалтийских республиках – Латвии и Литве – запас золота составляет 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно.
Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим покупателем золота в первом квартале текущего года. Сколько золота купила Россия не уточняется. Сообщается только, что среди самых активных покупателей драгоценного металла в начале года также были Китай, Казахстан, Турция, Эквадор, Колумбия и Катар.
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