Эксперт Подойницын объяснил, почему в РФ увеличилось число миллиардеров на фоне СВО

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Увеличение количества миллиардеров в стране на самом деле является позитивно-нейтральным фактом. Об этом радио КП сообщил экономист Андрей Подойницын.

Как он утверждает, рост числа миллиардеров свидетельствует о том, что на данный момент происходит в российской экономике, а именно – уверенное развитие во многих отраслях, несмотря ни на что. В связи с этим он указал на то, что увеличение количества граждан, перешагнувших миллиардный рубеж, является неудивительным.

"Я бы смотрел на этот факт в позитивной коннотации. Россия вместо того, чтобы накрениться и впасть в коллапс, начала расти. Причем начала расти темпами, которые мы не видели много лет", – подчеркнул Подойницын.

При этом эксперт добавил, что лучше ситуация стала не только у обеспеченных людей. По его словам, в целом у всех граждан выросли доходы, причем в количествах, которые не происходили с 2013 года.

Ранее Forbes признал основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова богатейшим среди российских бизнесменов. По подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов – с 20,5 до 28,6 миллиарда.

По информации журнала, в настоящий момент в РФ 125 миллиардеров – на 15 больше, чем в прошлом году, и максимальный результат за всю историю рейтинга. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021-м, когда Forbes насчитал в стране 123 миллиардера.