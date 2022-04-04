Промсвязьбанк начал предоставлять услуги в Крыму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Промсвязьбанк начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму. Об этом сообщает News.ru.

Жители полуострова теперь могут брать потребительские кредиты, а предприниматели – открывать расчетные счета и подключаться к услугам эквайринга.

Ранее Владимир Путин заявил, что крупные компании России, в том числе банки, могут начать работать в Крыму. Президент рассказал, что раньше крупные бизнес-структуры боялись санкций, а теперь же им нечего опасаться. Путин отметил, что Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, однако ему нужно начать расширяться.

