Путин заявил, что крупные банки могут начинать работать в Крыму

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Крупные компании России, в том числе банки, могут начать работать в Крыму. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Президент рассказал, что раньше крупные бизнес-структуры боялись санкций, а теперь же им нечего опасаться. Путин отметил, что Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, однако ему нужно начать расширяться.
"Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть", – подчеркнул Путин.
Глава государства считает, что это станет дополнительным стимулом для повышения деловой активности в регионе. Он добавил, что санкции против России создают немало проблем стране, но вместе с тем и открывают новые возможности.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с возможностью пролонгации до 2030 года. Президент России напомнил, что изначально срок действия программы истекал в 2025 году. По его словам, перед властями стоит задача расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры.
Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением – Путин
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