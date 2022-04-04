Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Странам Евразийского экономического союза необходимо создать собственную систему защиты от глобальных рисков, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Данная система, добавил он, должна включать введение налога на продажу нерезидентам активов, ставка которого будет зависеть от сроков владения ими. Также необходимо создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала, подчеркнул министр.

"Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации", – сказал Глазьев в интервью РИА Новости.

Ранее министр ЕЭК предложил передавать в собственность трудовых коллективов предприятия, которые из-за санкций приостановили работу в России. Глазьев отметил, что никто не заинтересован в сохранении рабочих мест больше, чем сами сотрудники.