Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче нефти

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность действующим параметрам соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом со ссылкой на коммюнике по итогам заседания комитета пишет РИА Новости.

"Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й министерской встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК 5 декабря 2024 года", – отмечается в документе.

Кроме того, ОПЕК+ обновила список вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти. Данные министерства энергетики США и Rystad Energy были заменены на информацию от Kpler, OilX и ESAI. Следующее, 59-е заседание JMMC, запланировано на 5 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что конфликт на Украине закончился бы сразу, если бы цена на нефть снизилась. В связи с этим американский лидер обратился к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить стоимость нефти.

Кроме того, Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России.