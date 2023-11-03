Кабмин РФ не видит необходимости в резких действиях на рынке топлива

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Правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его мнению, такие меры, как запрет экспорта авиатоплива пока не нужны. При этом кабмин рассматривает ряд других мер, в том числе и запрет экспорта керосина.

Новак добавил, что правительство еженедельно на заседаниях штаба по ситуации с нефтепродуктами рассматривает возможность отмены частичного запрета экспорта топлива. Он не исключил, что это возможно, однако пока таких решений нет.

"Если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся, то такие решения могут быть приняты", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что у России могут быть проблемы в экономике и энергетике, однако власти знают, что делать в такой ситуации.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

6 октября в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

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