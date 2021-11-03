В России предложили выписывать крупные штрафы за фальсифицированные продукты

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В новом Кодексе об административных правонарушениях может появиться ответственность за изготовление и реализацию фальсифицированной пищевой продукции. Об этом "Парламентской газете" рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что в действующем кодексе предусмотрено наказание за оборот фальсифицированных лекарств, медицинских изделий и биологических добавок. Однако в отношении других производителей и продавцов таких товаров применяется статья за обман потребителей, которая регулирует обсчет, обмеривание и обвешивание.

"Понятие фальсификата законодательно закреплено в сфере оборота винодельческой продукции, медицинских изделий, лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов. Но этого, как показывает практика, недостаточно для эффективной борьбы с фальсификатом", – подчеркнула Рукавишникова.

В проекте нового КоАП производство и оборот фальсифицированных пищевых товаров регулирует статья 12.5, которая относится практически ко всем потребительским товарам, реализуемых на территории РФ,

За нарушение закона должностным лицам будет грозить штраф 50 000–100 000 рублей, индивидуальным предпринимателям – 100 000–250 000 рублей, юридическим лицам – 250 000–1 000 000 рублей. Однако если такие товары причинили вред здоровью потребителей, то санкции статьи увеличиваются вдвое.

Ранее сообщалось, что в новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины в ночное время суток составит от 1 до 2 тысяч рублей. Согласно проекту нового КоАП РФ, штрафы будут налагаться за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 07:00.

