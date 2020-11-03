Важным направлением проекта бюджета Москвы является профилактика вирусов – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управляющий партнер высокотехнологичной медицинской компании 3D Bioprinting Solutions Юзеф Хесуани заявил, что важным направлением проекта городского бюджета на 2021 год является профилактика вирусных заболеваний. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я хочу сказать, во-первых, увеличение бюджета на медицину – это всегда хорошо. Увеличение бюджета за душу населения на медицину – это всегда приветствуется. В любом случае надо сказать, что Москва, в отличие от регионов России, была хорошо подготовлена и к первой волне коронавируса, и сейчас подготовлена", – заявил Хесуани.

Он подчеркнул, что увеличение финансирования профилактики вирусных заболеваний сейчас особенно актуально. На это, по его словам, в первую очередь указала пандемия коронавирусной инфекции.

"Всячески приветствую (увеличение финансирования. – Прим. ред.), особенно с точки зрения профилактики вирусных заболеваний. Конечно, на сегодняшний день это дико актуально. Как мы видим, вторая волна даже серьезнее первой, и поэтому нужно принимать все больше мер, соответственно, направлять больше средств, что государство и мэр делают", – заявил Хесуани.

До этого президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян выразил мнение, что проект столичного бюджета на 2021 год будет позитивно воспринят обществом из-за его социальной направленности.

Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).

