Важным направлением проекта бюджета Москвы является профилактика вирусов – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Управляющий партнер высокотехнологичной медицинской компании 3D Bioprinting Solutions Юзеф Хесуани заявил, что важным направлением проекта городского бюджета на 2021 год является профилактика вирусных заболеваний. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я хочу сказать, во-первых, увеличение бюджета на медицину – это всегда хорошо. Увеличение бюджета за душу населения на медицину – это всегда приветствуется. В любом случае надо сказать, что Москва, в отличие от регионов России, была хорошо подготовлена и к первой волне коронавируса, и сейчас подготовлена", – заявил Хесуани.
Он подчеркнул, что увеличение финансирования профилактики вирусных заболеваний сейчас особенно актуально. На это, по его словам, в первую очередь указала пандемия коронавирусной инфекции.
"Всячески приветствую (увеличение финансирования. – Прим. ред.), особенно с точки зрения профилактики вирусных заболеваний. Конечно, на сегодняшний день это дико актуально. Как мы видим, вторая волна даже серьезнее первой, и поэтому нужно принимать все больше мер, соответственно, направлять больше средств, что государство и мэр делают", – заявил Хесуани.
До этого президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян выразил мнение, что проект столичного бюджета на 2021 год будет позитивно воспринят обществом из-за его социальной направленности.
Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).
Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: