Проект бюджета столицы позволит развивать ключевые программы – вице-президент МТПП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич заявил, что проект городского бюджета позволит выполнять обязательства по развитию ключевых программ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По бюджету видно, что город продолжит выполнять те обязательства, которые он взял на себя, по реализации ключевых программ: здравоохранения, спорта, образования, транспорта, благоустройства города и многих других. Для реализации всех этих обязательств важно обеспечить наполнение бюджета", – сказал Далевич.

Он отметил, что серьезную часть доходов составляют налоги бизнеса. Далевич подчеркнул, что город продолжает развивать экономические инструменты для поддержки бизнеса, инноваций, науки и промышленности. По его словам, в текущем году город отличился количеством выделенных субсидий бизнесу.

"Для некоторых пока барьером остается сложность получения этих мер поддержки, хотя есть тенденция к упрощению. С учетом этих тенденций мы понимаем, что в следующем году будет еще больше финансовых мер поддержки и больше предпринимателей ими воспользуются. А это как раз очень важно для поддержки бизнеса. Мы надеемся, что субъекты предпринимательской деятельности, таким образом, продолжат пополнять бюджет налогами", – заключил Далевич.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что власти Москвы не намерены сокращать бюджет в 2021 году. По его словам, в следующем году расходы бюджета планируется сохранить на уровне 2020 года.

Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный бюджет. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).

