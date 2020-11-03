Президент АРБ выразил уверенность в принятии проекта столичного бюджета обществом

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Президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян считает, что проект столичного бюджета на 2021 год будет позитивно воспринят обществом из-за его социальной направленности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я могу сказать, что там (в проекте бюджета. – Прим. ред.) достаточно серьезная доля на социальные нужды. Это такой позитивный фактор, потому что бюджет, с одной стороны, увеличенный, а с другой стороны, много затрат уходит и на поддержку бизнеса, и на социальные выплаты. Поэтому я уверен, что все к этому позитивно отнесутся", – сказал Тосунян.

Он подчеркнул, что на данном этапе "экономическому сектору не стоит расслабляться", отметив, что сейчас он находится в сложном положении из-за накопившихся ранее кредитов. При этом он подчеркнул, что поддержка города, в том числе социальная, во многом решает вопросы бизнеса.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что власти Москвы не намерены сокращать бюджет в 2021 году. По его словам, в следующем году расходы бюджета планируется сохранить на уровне 2020 года.

Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный бюджет. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).

