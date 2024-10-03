ФАС предписала МТС снизить тарифы на связь

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила необоснованное повышение тарифов на услуги связи оператора МТС и предписала снизить их, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в апреле и мае 2024 года МТС на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. По результатам анализа служба установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей.

Компании предписали перечислить "незаконно полученный доход в федеральный бюджет".

В МТС сообщили ТАСС, что уведомлены по поводу тарифов. Дальнейшие действия сотовый оператор определит после того, как ознакомится с позицией ФАС.

Ранее ФАС возбудила уголовные дела против МТС, "МегаФона" и "Билайна" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. По версии службы, компании не исполняли свои обязанности после предписаний отменить дополнительную плату при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

