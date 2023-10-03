Матвиенко потребовала прекратить душить муниципалитеты непосильными штрафами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от надзорных органов с умом подходить к наложению штрафов на муниципалитеты, а не душить их предписаниями, сообщает "Интерфакс".

Она напомнила, что на проверки контрольно-надзорных органов наложен мораторий. По ее словам, теперь они с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти.

"Начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет", – сказала Матвиенко.

По ее словам, эта тема вечная и ее надо внимательно рассмотреть в правительстве. Так Матвиенко отреагировала на выступление губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который заявил, что региональные власти должны предусмотреть на 2024 год 27 миллиардов рублей, чтобы удовлетворить желания всех надзорных органов.

"Понятно, что таких денег у нас в Ставропольском крае нет", – подчеркнул он, добавив, что в некоторых муниципальных образованиях региона сумма наложенных предписаниями штрафов в пять раз превышает их бюджеты и они станут банкротами, если выполнят все обязательства.

Ранее Матвиенко отметила, что в бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра". По ее мнению, кабмину необходимо выработать правильную модель функционирования этой компании.

Она предположила, что внутри организации могут проходить другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. По словам Матвиенко, власти шли навстречу "Почте России", однако ее финансовое положение печальное, и никто не принимает мер на этот счет.



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