В Белоруссии создадут комиссию по контролю за экспортом в Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию по вопросам экспорта товаров. Точное название комиссии пока неизвестно, но руководителя уже выбрали – им станет посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Об этом сообщает БелТА.

При этом Лукашенко потребовал докладывать ему напрямую, если в работе комиссии будут возникать какие-то вопросы. Комиссия не будет вмешиваться в текущую деятельность предприятий, но будет отраслевым органом для возможных предложений по фундаментальным вопросам. Новый орган будет в первую очередь заниматься вопросами экспорта в Россию.

"Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции – весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Белоруссии, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров", – подчеркнул глава государства в разговоре с послом.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили текущую ситуацию в мире и в евразийском регионе в частности. Руководитель МИД высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление мировых проблем. Также тот подтвердил неуклонность поддержки Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений.

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