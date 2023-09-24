24 сентября, 21:15Политика
Глава МИД Белоруссии Алейник провел встречу с генсеком ООН Гуттерешем
Фото: ТАСС/Алексей Майшев
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили текущую ситуацию в мире и в евразийском регионе в частности. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Алейник высоко оценил вклад генерального секретаря ООН в преодоление глобальных вызовов современности. Белорусский министр также заявил о неизменной поддержке Минском усилий ООН в разрешении кризиса в области продовольствия и нехватки удобрений.
Антониу Гуттереш, в свою очередь, выразил убежденность в том, что Беларусь как ни одна другая страна в мире заинтересована в мирном урегулировании кризиса на Украине.
Также отмечается, что Алейник подтвердил приглашение президента Александра Лукашенко в адрес Гутерреша посетить Белоруссию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что запад рассматривает продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе как благо, а в расширении БРИКС видит опасность для своего доминирования. Лавров также подчеркнул, что "мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", однако, как подчеркнул глава российского МИД, логика исторического процесса неумолима.
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